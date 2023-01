France: deux jeunes de 21 ans perdent la vie après avoir été poursuivis par la police

Dans la nuit du 24 au 25 janvier, une course-poursuite entre deux jeunes de 21 ans et les forces de l’ordre s’est terminée par un dramatique accident à Nantes.

Au milieu de la nuit, trois policiers ont identifié une voiture stoppée sur la route près d’un quartier sensible à Nantes : « Les deux personnes à bord paraissaient particulièrement jeunes et leur véhicule a démarré à faible allure avec une conduite semblant hésitante », a expliqué le procureur lors d’une conférence de presse.

Les policiers ont alors enclenché leur gyrophare pour contrôler le véhicule, qui s’est mis à rouler à faible vitesse. Le conducteur a ensuite accéléré jusqu’à 140 km/h et a par la suite percuté un arbre dans un virage, relate TF1.

La police s’est dirigée vers le véhicule et a constaté la mort des deux jeunes. « On ignore pour quelles raisons ils étaient à Nantes cette nuit-là », a ajouté le magistrat. Aucun élément ne permet encore de mettre en cause les forces de l’ordre selon le magistrat : « Les consignes aux policiers sont très claires face à un refus d’obtempérer, il n’est pas question de mettre en danger la vie d’autrui et ce n’était pas le cas dans cette situation. »