Asile: une campagne sur les réseaux sociaux pour dissuader certains migrants

La Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration voudrait empêcher qu’un migrant ne fasse une deuxième demande d’asile en Belgique s’il a déjà fait une requête dans un autre pays de l’Union européenne. C’est ce qu’elle affirme dans un communiqué de presse.

La Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) lance des campagnes de prévention sur les réseaux sociaux pour éviter que les demandeurs d’asile sous la responsabilité d’autres pays européens n’entament également une procédure d’asile en Belgique. Les campagnes ciblent les Afghans, les Burundais et les Erythréens, trois nationalités que l’on retrouve fréquemment dans la migration secondaire.

Ces campagnes ne servent pas seulement à sensibiliser les pays d’origine aux dangers de la migration irrégulière ou à combattre les idées fausses sur la procédure d’asile, a déclaré le Secrétaire d’Etat dans un communiqué de presse ce jeudi. Elles servent également à empêcher les demandeurs d’asile qui relèvent de la responsabilité d’autres pays européens d’entamer une nouvelle procédure d’asile en Belgique.

L’année dernière, 47 % des demandeurs d’asile en Belgique étaient déjà enregistrés dans un autre Etat membre européen. « Qu’ils entament également une procédure (ici) sape le système d’asile européen et met une pression supplémentaire sur le réseau d’asile belge », a déclaré Nicole de Moor. « Toutes les procédures d’accueil qu’il y a en Belgique, nous en avons besoin pour les demandeurs d’asile qui font une demande dans notre pays ».

Les campagnes visent les Afghans, les Burundais et les Erythréens

Afin de transférer plus rapidement les demandeurs d’asile vers les Etats membres responsables, Mme de Moor a créé l’année dernière un centre pour les « dublinés », qui a permis de réaliser 113 transferts jusqu’en novembre, contre une moyenne de 70 par mois auparavant. D’autres campagnes de prévention voient le jour dans les pays européens pour faire prendre conscience aux demandeurs d’asile qu’il est inutile d’entamer une procédure supplémentaire en Belgique et pour dissiper les idées fausses sur la procédure. Les campagnes visent les Afghans, les Burundais et les Erythréens.

En outre, depuis mai 2022, des prospectus ont été distribués aux demandeurs d’asile moldaves qui ont précédemment demandé une protection internationale dans d’autres pays européens. En effet, ils n’ont pratiquement aucune chance d’obtenir l’asile en Belgique selon la ministre.

La secrétaire d’Etat participe ce jeudi à Stockholm (Suède) à un Conseil des ministres européens informel sur l’asile et la migration. Elle réitère son engagement en faveur d’une réforme en profondeur de la politique européenne d’asile et de migration, avec des « frontières européennes plus fortes », une « répartition équitable des personnes ayant besoin de protection » et une « politique commune de retour pour ceux qui n’ont pas besoin de protection ». Cette réforme européenne, conclut Nicole de Moor, « doit remédier à des situations telles qu’aujourd’hui, où des pays comme la Belgique ont une charge d’asile disproportionnée ».