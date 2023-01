Solidaris dénonce le prix exorbitant des médicaments en Belgique: «Pour certains, le prix est 20 fois le juste prix»

Pour Jean-Pascal Labille le prix de certains médicaments « pose un énorme problème d’accessibilité aux médicaments et plus globalement aux soins de santé ».

Antonio Solimando recevait Jean-Pascal Labille, le Secrétaire général des mutualités Solidaris, dans la Matinale Bel RTL.

Jean-Pascal Labille a évoqué le prix exorbitant des médicaments en Belgique. « On estime qu’il y a un milliard d’euros de superprofits pour les firmes pharmaceutiques. Ça pose un énorme problème d’accessibilité aux médicaments et plus globalement aux soins de santé. »

Récemment, Solidaris a réalisé une étude pour comparer les prix des médicaments fixés par les firmes pharmaceutiques en toute opacité à celui que les mutualités estiment comme étant le « juste prix ». « Pour certains médicaments, le prix est 20 fois le juste prix », dénonce-t-il. « C’est tout à fait inacceptable pour nous. Sur le budget de 5 milliards pour les médicaments en Belgique, il y a au moins un milliard trop. »