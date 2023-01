Le procureur fédéral Eric Bisschop est décédé

«Eric Bisschop avait rejoint le parquet fédéral en 2003», a rappelé ce dernier. «Vingt années durant lesquelles il a eu un engagement sans faille au service de la justice, une vision et une grande capacité à trouver des solutions innovantes et souvent courageuses», a relaté le parquet.

«Pour beaucoup, plus qu’un collègue, plus qu’un magistrat, il était un ami. À sa famille, à son épouse et à ses enfants, nous présentons toutes nos condoléances, tout notre soutien et toute notre amitié», a encore exprimé le parquet.