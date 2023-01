Hausse des taux, crise énergétique... l’octroi de crédits hypothécaires est en baisse

La hausse des taux d’intérêt et la crise énergétique entraînent un ralentissement de l’octroi de crédit hypothécaire depuis le début du second semestre

Le nombre de crédits hypothécaires octroyés par les banques belges a baissé en 2022, selon les statistiques publiées par l’Union professionnelle du crédit (UPC) dont les membres représentent 90 % du marché. 255.000 contrats ont été conclus en 2022, soit 5 % de moins qu’en 2021. Le nombre de demandes de crédit (hors celles pour le refinancement) a, lui, diminué de 14 %. Au niveau des montants par contre, on a atteint l’année dernière un nouveau record absolu avec près de 43 milliards d’euros de crédits octroyés. Cette progression a pour l’essentiel été enregistrée au cours du premier semestre (+ 10 % pour les montants). La situation s’est retournée après l’été. Les montants ont baissé de 4 % à cause principalement de la hausse des taux d’intérêt et de la crise énergétique qui ont eu un impact sur la capacité de remboursement des emprunteurs.

Le recul est particulièrement marqué au quatrième trimestre. La baisse du nombre de crédits octroyés est de 9 % par rapport au même trimestre en 2021, de 24 % par rapport à 2020 et même de 47,6 % par rapport à 2019 (trimestre qui avait été exceptionnel suite à la suppression du bonus logement en Flandre). Les montants s’affichent aussi en recul (- 3,8 % par rapport à 2021, – 15,3 % par rapport à 2020). Cette baisse s’observe surtout au niveau des crédits pour rénovation d’un logement (- 44 %) et des crédits de construction (- 29 %). Le nombre de crédits octroyés pour l’achat d’un logement (+ 3 %) et de crédits pour l’achat avec transformation (+ 16,5 %) était lui en hausse.

Sans surprise, plus de 9 emprunteurs sur 10 ont opté, durant le quatrième trimestre, pour un taux d’intérêt fixe ou un taux variable assorti d’une période de fixité de minimum 10 ans. Ils ont joué la carte de la sécurité dans un contexte de hausse des taux. 2 % seulement des emprunteurs ont opté pour un taux variable annuellement. Sur base des chiffres publiés par la Banque nationale, les taux d’intérêt oscillaient en novembre 2022 entre 2,76 % et 3,67 %.