Dans LéNA cette semaine: la championne d’échecs iranienne Sara Khadem retire le voile

Dans un futur lointain, Sara Khadem, 25 ans, née à Téhéran, expliquera à Sam, son fils de 10 mois, les motifs qui l’ont poussée, le 26 décembre dernier, à disputer le Championnat du monde d’échecs de parties rapides, au Kazakhstan, sans porter le voile – une faute très grave dans son pays. Elle l’a fait en soutien aux manifestations en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans décédée le 16 septembre 2022, trois jours après sa détention par la police des mœurs de Téhéran pour un supposé port inapproprié du voile.

« Avant ce championnat », se souvient Sara Khadem, « lorsque je participais aux tournois à l’extérieur, je ne portais le voile que s’il y avait des caméras, parce que je représentais l’Iran. Mais avec le voile, je ne suis pas moi-même, je ne me sens pas bien. Je voulais donc mettre un terme à cette situation. Et j’ai décidé de ne plus le porter. » La grand maître a joué sans hijab, pourtant obligatoire en Iran pour les filles de plus de 9 ans et les femmes.

Sara apportera aussi à son enfant les raisons de son exil en Espagne, avec son époux, Ardeshir Ahmadi, 32 ans, un cinéaste, présentateur de télévision et homme d’affaires, incarcéré pendant trois mois en 2015. « Avant la naissance de notre fils, nous n’avons jamais envisagé l’émigration », confie la championne d’échecs. « Mais la venue de Sam a tout bouleversé. J’ai commencé à envisager de vivre dans un endroit où il pourrait sortir dans la rue et jouer sans être inquiété, des choses comme ça. L’Espagne est apparue comme la meilleure option, en pensant à lui. Le voir heureux ici nous remplit de joie. »

