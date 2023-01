Les micropousses, bébés plantes à la rescousse

En cuisine, il y a plein de petites astuces pour rajouter du goût aux préparations. L’époque où on rajoute du sel partout est révolue et les épices ont pris le pas depuis bien longtemps. Parallèlement, et en phase avec la mode de l’alimentation healthy, le petit monde des micropousses gagne en popularité. On ne compte plus les endroits où la classique feuille de salade a été remplacée par ces toutes fines herbes. Les raisons sont faciles à deviner : dans un format beaucoup plus petit, et donc bien plus simple à utiliser en cuisine, le goût de la micropousse rappelle toujours celui de la plante ou du légume mature… mais en beaucoup plus concentré.