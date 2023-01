Une charte du XIIe siècle restituée à la Belgique

Le parchemin appartenant à l’abbaye de Messines avait disparu durant la Première Guerre mondiale. Il s’était retrouvé dans les collections du Metropolitan Museum of Art de New York. Il revient au pays.

Une charte du XIIe siècle appartenant à l’abbaye de Messines (Flandre-Occidentale) a été présentée en grande pompe jeudi matin, au Palais d’Egmont à Bruxelles. L’occasion pour la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, le secrétaire d’Etat à la Politique scientifique Thomas Dermine et l’ambassadeur américain Michael M. Adler de saluer les liens qui unissent la Belgique aux Etats-Unis par-delà l’Atlantique.

Cette charte de 1176, donnée par le comte de Flandre Philippe d’Alsace à l’abbaye de Messines, a été rendue à la Belgique par le Metropolitan Museum of Art de New York (The Met) où elle avait refait surface après avoir disparu. L’abbaye avait été bombardée en octobre 1914. Les soldats allemands avaient pillé les lieux, emportant une foule de documents.