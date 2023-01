Anderlecht officialise le départ de Peter Verbeke

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel : Peter Verbeke et le RSC Anderlecht, c’est bel et bien terminé. Les Mauves ont communiqué à ce sujet ce jeudi.

Il ne fait décidément pas bon travailler à Anderlecht depuis cinq ans. Après le préavis de Jean Kindermans, le pas de côté de Wouter Vandenhaute devenu président non exécutif et la décision du déserteur Fabio Silva de ne plus jamais jouer pour les Mauves, c’est une énième info explosive qui a éclaté le week-end passé au parc Astrid : c’est déjà la fin de l’histoire pour Peter Verbeke (40 ans) au RSCA, où le nouveau directeur sportif Jesper Fredberg ne lui a pas trouvé de place dans le nouvel organigramme.

L’officialisation est tombée ce jeudi

Entraineur des jeunes à Deinze, coordinateur du recrutement à Bruges et directeur sportif à Gand, Peter Verbeke était arrivé à Anderlecht en 2020 à la demande de Wouter Vandenhaute. Dont il a toujours eu le soutien inconditionnel au point de recevoir, fin 2021, la double casquette de CEO/Directeur sportif après le départ de Jos Donvil. Dans la foulée de son plan financier sauvant le club de la faillite, VDH était fier de présenter son poulain comme le Vincent Mannaert du Sporting. Mais c’était beaucoup (trop) pour un seul être, par ailleurs papa d’un petit garçon handicapé.

En octobre dernier, l’homme qui vivait à 100 à l’heure fut stoppé en plein vol, contraint de s’arrêter pour « lutter contre une grave infection virale ». Verbeke était revenu dans les tribunes anderlechtoises le 9 janvier dernier à l’occasion du derby contre l’Union. Mais avec Jesper Fredberg arrivé comme grand patron sportif et Kenneth Bornauw nommé responsable de toute la gestion opérationnelle, il n’y avait plus de place pour une forte personnalité et un salaire conséquent comme Peter Verbeke à Anderlecht. Fredberg le lui a fait comprendre en fin de semaine dernière lors d’un entretien particulièrement douloureux pour l’intéressé. Le contrat mauve de ce dernier courait encore jusqu’en 2025, mais le Sporting a annoncé avoir trouvé un accord financier avec Peter Verbeke. À travers un communiqué publié sur son site internet, le club bruxellois a officialisé ce départ ce jeudi.