Colson Whitehead: «L’humour est un de mes outils préférés»

Il est une fois de plus irrésistible dans « Harlem Shuffle », qui raconte les petites embrouilles de Ray Carney pour s’en sortir dans le Harlem des années 60.

Harlem Shuffle, Colson Whitehead, traduit de l’américain par Charles Recoursé, Albin Michel, 420 p., 22,90€, ebook 14,99€

U nderground Railroad, Nickel Boys et maintenant Harlem Shuffle. Trois titres en deux mots. Trois titres qui claquent. Et qui annoncent des romans qui claquent tout autant. Le prix Pulitzer ne s’y est pas trompé : Colson Whitehead l’a eu à deux reprises, pour les deux premiers, ce qu’avant lui n’avaient connu que William Faulkner et John Updike, vous voyez la lignée…