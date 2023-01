Une playlist impressionnante...

Parlez-lui de culture : elle est insatiable. On connaît son amour pour la poésie (Aimé Césaire, Damas…). Son intérêt pour le cinéma (Kurosawa, Spike Lee…). Dans son dernier livre (Frivolités), Christiane Taubira déclare sa flamme à la musique. En proposant, en ouverture de son texte théâtral, une véritable playlist. En voici la trentaine de noms :

– Nina Simone : Ain’t Got No + She Doesn’t Know Her Beauty .

– Josy Masse : O Banisso .

– Marijosé Alie : Eva.

– Mayra Andrade : Pull Up (par Kayla et le chœur).