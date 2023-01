«Quand j’ai eu mon premier fils, je me suis mise à avoir peur de tout»

Par N.Ce et Jo.M.

A l’époque de votre militantisme indépendantiste, vous rencontrez le père de vos enfants. Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être au premier plan politique et d’être en même temps mère ?

J’ai une position professionnelle confortable et une position politique visible, parce qu’avec l’ouverture des radios libres, je tiens une émission. Mon futur époux en tient une aussi. Je fais des choses qu’aujourd’hui, avec le recul, je ne referais pas. Je recrute des baby-sitters. Je trimballe mes enfants partout, sans pitié, je les allaite dans mes réunions. J’embarque même mon fils aîné dans une période de clandestinité. En plus, je change de métier tous les quatre ans et je m’y donne à fond…

Quand vous vous retournez, c’est un regret ?