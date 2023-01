Colette, toujours jeune à 150 ans

Son vrai nom, c’était Sidonie-Gabrielle Colette. Elle était née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne. Il y a tout juste 150 ans ce samedi. Elle est morte le 3 août 1954 à Paris, à 81 ans. En tout, elle a écrit 50 romans, six pièces de théâtre, six scénarios de cinéma, des nouvelles et des contes, une correspondance très abondante et des milliers d’articles dans les journaux, revues et magazines. Antoine Compagnon, qui a écrit Un été avec Colette, paru l’année passée chez Equateurs/France Inter : « Elle travailla pour le théâtre, le cinéma, la radio et donna son nom à des cosmétiques. Elle traversa l’époque, les deux guerres, parla de tout. » Et fit scandale. N’hésita pas à montrer ses seins dans des pantomimes un peu déshabillées, osa se montrer ouvertement bisexuelle, mariée à trois reprises mais ouverte aux amours lesbiennes. Ce qui ne l’empêcha pas d’avoir des funérailles nationales. Dans les années 1950, on apprenait le français dans Victor Hugo et dans Colette.