«Les poètes sont mes meilleurs amis»

Par N.Ce et Jo.M.

Vous ne cessez de faire l’éloge des livres. Ceux-ci, que vous lisiez parfois en vous cachant la nuit, ont-ils participé à votre école buissonnière ?

Je ne lisais pas en cachette de ma mère parce que ma mère elle-même m’apportait des livres. Je lisais en cachette parce que je le faisais en dehors de l’heure autorisée. Moi, j’éteignais la lumière… et je lisais avec une petite lampe qui venait de l’extérieur. Ma chambre donnait sur le balcon et le réverbère de la rue donnait de la lumière par intermittence. C’était la fourniture d’énergie dans une colonie. Ça clignotait. Ça s’éteignait longtemps. Je me battais longtemps à lire, comme ça, en m’abîmant la vue.

Que lisiez-vous ?