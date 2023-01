Le Roi et la Reine ont reçu les responsables de l’Otan (photos)

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont ainsi reçu M. Stoltenberg mais aussi les représentants permanents des pays alliés, les membres du secrétariat international et les représentants militaires auprès l’Otan, ainsi que les officiers généraux du grand quartier général des forces alliées en Europe.

Les souverains ont reçu jeudi matin au Château de Laeken les représentants de l’Otan en Belgique, dont son secrétaire général, Jens Stoltenberg.

Ils étaient accompagnés par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, ainsi que par le chef de cabinet de la ministre de la Défense, Jamil Araoud, a constaté un photographe de l’agence Belga.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont ainsi reçu, lors de cette réception de Nouvel An M. Stoltenberg – dont le mandat se termine en principe le 30 septembre prochain – mais aussi les représentants permanents (ambassadeurs) des pays alliés, les membres du secrétariat international et les représentants militaires auprès l’Otan, ainsi que les officiers généraux du grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), installé à Casteau, près de Mons.