«Mon grand frère m’a dit: tu vas faire des études!»

Par N.Ce et Jo.M.

Comment, de l’expérience vécue dans l’enfance, êtes-vous passée un jour à une réflexion plus globale sur l’injustice ?

J’ai une vie militante au collège, puis au lycée. Je fais partie des leaders d’une grève très dure, qui a de très beaux résultats. Ma vie est ponctuée d’injustices. Ma première conscience féministe est arrivée à un moment très précis : c’était à l’occasion d’une conversation en présence de ma maman et de ma grand-mère paternelle. Je me rends compte à un moment donné qu’il faut que je ferme ma gueule. Et je la ferme. Parce que si je dis ce que je sais, je vais faire du tort à une femme, ma grand-mère.

De quoi s’agissait-il ?