«Déjà vu»: L’Europe manquée de 1963

Il y a 60 ans, la France et l’Allemagne signaient un traité d’entente et de coopération qui scellait leur réconciliation mais qui, au-delà, aurait pu accoucher d’une autre Europe.

Il est des dates qui entrent dans l’Histoire sur un malentendu. Ainsi, le 22 janvier 1963, on vit dans la fameuse accolade de l’Élysée entre le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer un trait tiré sur le passé, alors que le traité d’entente et de coopération que venaient de ratifier la France et la République fédérale d’Allemagne (RFA) était bien davantage une promesse d’avenir : celle d’une autre Europe, enfin majeure et émancipée des États-Unis d’Amérique.

C’est Maurice Schumann et non Charles de Gaulle qui ramena Bonn dans le concert des nations européennes. En 1950 – époque où le général n’était plus, et pas encore revenu, au pouvoir – le ministre des Affaires étrangères de la IVe République fit entrer l’Allemagne de l’Ouest dans la Ceca (la Communauté européenne du charbon et de l’acier, première organisation transnationale européenne) sur un pied d’égalité avec la France, l’Italie et les pays du Benelux.