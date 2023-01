Les requêtes traitées à la CEDH concernant la Belgique ont explosé en 2022

La présence accrue de la Belgique est également visible dans l’augmentation très importante (+61 % par rapport à 2021) des décisions rendues concernant des mesures provisoires. Ces « mesures provisoires » sont des demandes de la Cour à l’Etat dans le but de protéger les requérants, dans l’attente d’une décision sur le fond. « 68 % des demandes accordées (748 sur 1.094) concernaient des questions d’immigration en Belgique », observe la Cour. À plusieurs reprises, elle a en effet ordonné à la Belgique de fournir un hébergement décent à des demandeurs d’asile laissés à la rue en raison de la saturation du réseau d’accueil, et qui se sont tournés par dizaines vers la justice pour exiger de l’Etat qu’il respecte ses obligations.

Pour la Belgique, il y en a eu 1.169, contre 155 en 2021 et une grosse centaine les années précédentes. D’autres pays ont vu une forte augmentation du nombre de requêtes les concernant, comme la Turquie, la Serbie et la Grèce. Que la requête soit attribuée ne préjuge pas de son issue : elle peut encore être déclarée irrecevable ou au contraire faire l’objet d’un arrêt constatant ou non une violation.

Les compétences de la Cour

La Cour, installée à Strasbourg, est rattachée au Conseil de l’Europe (46 Etats membres dont les 27 de l’UE) et se prononce sur d’éventuelles violations de la Convention européenne des droits de l’homme, texte qui reconnaît toute une série de droits comme celui à la vie, à un procès équitable, à la liberté d’expression, et interdit la torture, par exemple. Elle accueille aussi bien des requêtes « individuelles », issues de citoyens ou de groupes qui estiment que leurs droits ont été bafoués par un Etat pourtant lié à la Convention, que des requêtes « interétatiques », moins nombreuses. C’est le cas par exemple des affaires lancées par l’Ukraine et les Pays-Bas contre la Russie, concernant le conflit dans l’est de l’Ukraine et le crash du vol MH17. Ces requêtes ont été déclarées en grande partie recevables, mercredi, et on attend désormais que la Cour se prononce sur le fond.