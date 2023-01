Un casting de 80 auteurs pour les 77 ans du journal «Tintin»

Né il y a 77 ans, le journal Tintin a cessé de paraître en 1988. Le magazine sera de retour, en septembre, pour un numéro exceptionnel, où les créateurs d’aujourd’hui revisiteront les héros d’hier. Pas moins de 80 auteurs et autrices vont écrire des histoires courtes inédites dont les héros seront ceux de leur enfance. Le casting promet d’être impressionnant. Buddy Longway, Blake et Mortimer, Cubitus, Michel Vaillant, Corentin, Max l’explorateur, Bob Morane, Chlorophylle, Modeste et Pompon, Bob et Bobette, La tribu terrible, Luc Orient, Clifton, Bernard Prince, Thorgal… la liste des personnages de l’âge d’or de la bande dessinée nés dans les pages du journal fondé, en 1946, par Raymond Leblanc, André Sinave, Georges Lallemand et Hergé est historique.

Parmi les noms des « repreneurs » cités au générique de ce numéro très spécial, figurent des maîtres du calibre de Johan De Moor, le dessinateur des nouveaux gags de Quick et Flupke ; Godi, le gribouilleur de l’élève Ducobu, et son comparse Zidrou ; Dany, le créateur d’Olivier Rameau ; Clarke, l’ensorceleur de Mélusine ; Dugomier, l’artiste des Enfants de la résistance ; Fabcaro, le nouveau scénariste d’Astérix ; Alix Garin, un prix Rossel de la bande dessinée ; Clara Lodewick, une jeune pépite belge nommée au prix du meilleur album à Angoulême…

De quoi faire rêver les lecteurs pendant 77 nouvelles années.

Les exploits de Bob et Bobette de Willy Vandersteen, sous l’œil de Clara Lodewick. - Le Lombard 2023

Les aventures de Chlorophylle de Raymond Macherot par Benoît Ers et Vincent Dugomier. - Le Lombard 2023

Blake et Mortimer revisités par Lewis Trondheim et Brigitte Findakly. - Le Lombard 2023