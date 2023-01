Bruxelles: le métro fait trembler les riverains des lignes 1 et 5

Des roues défectueuses sur les nouvelles rames entraînent bruit et vibrations dans les habitations voisines. La Stib dit tout mettre en œuvre pour atténuer les nuisances.

Tous les matins je suis réveillée à 5h09. »

Traditionnellement tranquille, l’avenue de Broqueville à Woluwe-Saint-Lambert hoquette désormais au rythme du passage des métros de la ligne 1 qui longe l’artère. Un cauchemar à entendre Isabel Casteleyn qui nous reçoit chez Marc (prénom d’emprunt), l’un de ses voisins.

« A chaque passage du métro, les verres vibrent et mon escalier métallique menant au jardin tremble, raconte ce dernier. J’ai dû coller du scotch sur le cache de mon radiateur », embraie Marc qui a aussi constaté une petite fissure du côté d’un châssis situé à l’avant. L’homme s’interrompt soudain tandis que la table du salon se met à vibrer sensiblement alors que l’on peut clairement entendre le métro bourdonner. « Vous voyez ? C’est terrible et c’est comme ça depuis un an, alors que cela n’avait jamais été le cas avant. »