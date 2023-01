«Je dirais même plus»: Au feu, les pompiers

Chaque mois nous apporte de nouveaux romans formidables. Au hasard de mes dernières découvertes, La cité des nuages et des oiseaux d’Anthony Doerr, un roman-monde, superbe, poétique, drôle. Et Oh ! William ! d’Elizabeth Strout. On a rarement écrit si fin sur le couple. Il ne s’y passe rien et on a l’impression de dévorer un thriller !

Nous gardons tous également quelques coups de cœur parfois des classiques dans la bibliothèque. Un coup d’œil sur leur couverture ramène le souvenir d’émotions profondes. Parfois, on s’y replonge pour oublier la colère qui gronde autour de nous et qui risque de nous submerger. Pour moi, notamment Abattoir 5, de Kurt Vonnegut, Anna Karenine, de Tolstoï, Les Âmes mortes, de Gogol, les romans de John Buchan ou Le comte de Monte Cristo, d’Alexandre Dumas, et tant d’autres. Une chronique n’y suffirait pas.