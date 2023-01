Coupe du monde de hockey: pour le coach des Pays-Bas, «les Red Lions sont évidemment favoris»

Le derby des Plats pays est devenu un véritable classique au cours de ces dernières années. Les deux nations se retrouvent souvent dans le dernier carré des tournois majeurs, comme en 2016 aux Jeux de Rio, lors de la finale de la Coupe du monde en 2018, ou plus récemment, en demi-finales à l’Euro 2021. Pour le coach batave, Jeroen Delmee (401 caps et recordman de sélection avec les Pays-Bas de 1994 à 2008), ce duel aura évidemment un parfum particulier, lui qui a été assistant des Red Lions durant trois ans et demi avant d’endosser le rôle de T1 entre juillet 2014 et septembre 2015. Un homme qui rappelle toujours avec son petit sourire malicieux, et dans un français quasi parfait, qu’il n’a jamais perdu le moindre match face à la Belgique durant l’ensemble de sa carrière internationale.