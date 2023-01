En 2022, plus de 5.600 décès supplémentaires en Belgique (infographie)

L’an dernier, 115.436 décès ont été enregistrés en Belgique. C’est 5.612 morts supplémentaires (+ 5,1 %) par rapport à la moyenne observée pour la période 2018-2021. Ces chiffres sont rapportés par le modèle de calcul Be-Momo (The Belgian Mortality Monitoring). De telles données n’avaient plus été observées depuis les deux premières vagues de la pandémie en 2020 et la vague de froid de mars 2018. Sciensano décode les chiffres et les tendances.

C’est au mois de décembre que le pic de mortalité a été le plus important. Effectivement, tout à la fin de 2022, 3.000 décès ont été constatés pendant seulement une semaine, représentant un excès de mortalité de 27 % par rapport à la moyenne.