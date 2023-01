Comment traiter les restes des soldats oubliés?

Est-il éthique de conserver de « vieux » ossements chez soi ? La question est posée après le dépôt aux Archives de l’Etat de Liège des restes humains de quatre soldats tués en 1815 sur le champ de bataille de Waterloo. Ces squelettes avaient jusque-là été « stockés » dans le grenier d’un particulier qui, à un moment donné, a estimé qu’ils devaient être confiés à la science. Six autres avaient connu un sort semblable auparavant. En tout, dix squelettes ayant appartenu probablement à des soldats prussiens et anglais qui se battaient dans la coalition opposée à la Grande Armée de Napoléon ont ainsi réapparu, constituant un lot d’ossements providentiel issu d’une bataille dont on cherche toujours les charniers.