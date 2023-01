La gestion du trafic ferroviaire belge a terminé sa mue technologique

La restructuration des outils de gestion du trafic ferroviaire a pris fin. Près d’un milliard d’euros plus tard, le réseau belge est géré depuis « seulement » dix cabines de signalisation (là où on organise le passage des trains, les aiguillages…) ; on en comptait 368 en 2005. Elles relevaient alors de techniques mécaniques de base, voire rudimentaire, et d’une première numérisation basique. « En 2005, il subsistait encore quelques endroits où les changements se faisaient encore de manière manuelle, explique Benoît Gilson. Le piteux état des bâtiments abritant certaines cabines était tel que les conditions de travail en devenaient indignes ». D’où la fierté du CEO d’Infrabel d’inaugurer, en compagnie du ministre fédéral de la mobilité Georges Gilkinet, la nouvelle salle de commandes de Bruxelles, la dernière des dix à moderniser.