République tchèque: Petr Pavel, l’ancien général favori de la présidentielle

Ce samedi, aura lieu le second tour de l’élection présidentielle en République tchèque ; il oppose Andrej Babis à Petr Pavel. Au-delà du clivage entre deux hommes, c’est aussi la position du pays face à la guerre en Ukraine qui est débattue.

Pavel au Château ! », scande la foule amassée sur la place de la Vieille Ville de Prague lorsque leur favori, Petr Pavel, monte sur le podium. Ses partisans aimeraient bien voir l’ex-général remporter l’élection présidentielle ce samedi et s’installer au château de Prague, siège du chef de l’Etat.

« Il a de la prestance, il est calme, il ne lance pas des paroles en l’air et je pense qu’il aura une bonne approche sur toutes les questions », énumère les qualités de son favori Lucie Pracharova, une retraitée de 68 ans. Son amie Magda Sebestova renchérit : « Il est pro-démocratie, pro-occidental, pro-Otan et pro-UE, et c’est tout ce qui compte en ce moment. »