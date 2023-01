Une ancienne collaboratrice accable Noël Le Graët: «Un malade du zigouigoui» Une ancienne collaboratrice de Noël Le Graët a dénoncé le comportement du président de la Fédération française de football dans la presse ce jeudi.

Par la rédaction Publié le 26/01/2023 à 17:13 Temps de lecture: 2 min

Un nouveau témoignage accablant contre Noël Le Graët. Dans les colonnes de Presse Océan ce jeudi, une ancienne collaboratrice du patron du foot français dans l’entreprise qu’il dirigeait à Guingamp, a dénoncé son comportement douteux envers les femmes. « Combien de fois m’a-t-il dit : tu dois être une chaude. Il n’y a pas de mal à se faire du bien… Il ne pense qu’en dessous de la ceinture. »

Selon elle, le Breton agissait en véritable « chasseur ». « L’alcool le désinhibait. On disait entre nous qu’il était malade du zigouigoui. Il perdait le sens de la dignité. Quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer et cherchait la petite bête. »

Pour rappel, Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel. Par ailleurs, une mission d’audit, commandée par le Ministère des Sports, est chargée d’enquêter sur les soupçons de harcèlement sexuel à la FFF.