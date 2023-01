Bruxelles: bientôt du changement au Docks

Pour 2023, Docks ambitionne d’accueillir encore un peu plus de visiteurs, tablant sur 7,5 millions de personnes et se rapprocher de sa fréquentation «de croisière» espérée à l’ouverture, de 8 millions par an.

Le centre commercial Docks, à Bruxelles, a réussi son pari d’attirer plus de 7 millions de visiteurs sur l’année, se réjouit jeudi Nathalie Eloy, responsable commerciale du centre.

Bien que Docks Bruxsel se positionne également comme un centre de loisirs, la hausse de la fréquentation s’est bien faite sentir sur les chiffres d’affaires des commerces locataires. «La crise économique que l’on connait ne se fait pas encore sentir» chez les locataires, «dont la majorité a connu une hausse très marquée du chiffre d’affaires», assure Mme Eloy.

Plus de 7,3 millions de visiteurs ont arpenté les allées du centre l’an dernier, c’est 28% de plus qu’en 2021, mais surtout 50% de plus qu’en 2019, avant la pandémie. Le mois de décembre a signé le record mensuel absolu, avec plus de 760.000 visiteurs.

De nouvelles ambitions

Pour 2023, Docks ambitionne d’accueillir encore un peu plus de visiteurs, tablant sur 7,5 millions de personnes et se rapprocher de sa fréquentation «de croisière» espérée à l’ouverture, de 8 millions par an. Pour y arriver, il proposera de nouveaux services - notamment un carwash et un barbier -, tandis que l’espace intérieur de loisirs Koezio annonce un renouvellement de son offre. Le tunnel pour piétons censé relier la gare de Schaerbeek au centre commercial devrait bientôt (avant le printemps) être disponible, et permettre ainsi d’imaginer de nouvelles synergies avec Train World.

Parmi les autres projets de l’année, il y a aura également l’agrandissement du parc de panneaux photovoltaïques. Actuellement, Docks en a installés sur 4.500 mètres carrés, et ce sont 500 mètres carrés de plus qui en seront parés d’ici quelques mois. Ces installations, couplées notamment au système de récupération d’énergie de l’incinérateur de Bruxelles-Energie, permettent au centre commercial de ne pas trop souffrir des hausses des prix de l’énergie. Audité par CO2 logic, il recevra bientôt le label «CO2 Neutral», après le certificat «BREEAM» octroyé lors de sa conception.