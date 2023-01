Brussels2030 aura (aussi) le visage de Fatima Zibouh

Politologue, spécialiste de l’inclusion et de ses dimensions culturelles, Fatima Zibouh portera la candidature bruxelloise au côté de Jan Goosens.

Même si elle est administratrice du Kaaitheater, ce n’est pas à proprement parler une figure culturelle mais une politologue que l’ASBL Brussels2030 s’est choisie pour défendre, aux côtés du dramaturge Jan Goossens, la candidature de Bruxelles au titre de capitale européenne de la culture en 2030. Cette politologue, Fatima Zibouh, 41 ans, déjà bien connue de nos lecteurs, a une particularité remarquable qui explique cette désignation : Bruxelloise de naissance, chercheuse au Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (Cedem) de l’ULiège, cette petite-fille d’aïeuls marocains a étudié de façon approfondie les processus d’identification et d’ethnicisation (ou au contraire, de désethnicisation) des Belgo-Marocains de la capitale au travers de leurs expressions artistiques et culturelles.