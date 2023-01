Thomas Foket sur les Diables rouges: «J’ai toujours ce rêve d’enfant de participer à un grand tournoi»

Le Mondial qatari est arrivé trop vite pour Thomas Foket. Le latéral droit revenait d’une blessure à l’ischio-jambier et a admis avoir peut-être un petit peu précipité les choses. Histoire d’avoir un espoir, même infime soit-il, d’être repris in extremis parmi les 26 Diables rouges. « Avant la Coupe du monde, j’ai essayé de forcer un peu pour revenir plus vite afin d’avoir quand même une petite chance d’être appelé », avouait l’ancien Buffalo, qui avait disputé douze maigres minutes, à Montpellier, avant la trêve. « Je sais que c’était compliqué d’être dans la sélection mais, dans le football, on ne sait jamais. Cela n’a finalement pas été le cas, mais j’ai eu le temps, durant les semaines suivantes de revenir complètement fit. »