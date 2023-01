Thomas Foket: «Will Still a tout pour faire une grande carrière dans le coaching»

De retour de blessure, Thomas Foket participe au renouveau du Stade de Reims, qui se rend au PSG ce dimanche. Une remise sur les bons rails orchestrée par Will Still, qui est toujours invaincu depuis sa nouvelle prise de fonction en France.

Le Stade de Reims a retrouvé de la pétillance. Insipides en début de saison sous la coupe d’Oscar Garcia, les Rouge et Blanc ont renoué avec le goût du succès. C’est un « petit » Belge qui en est le principal instigateur. Will Still, l’ancien T2 de Luka Elsner au Standard, est passé en octobre dernier d’adjoint à entraîneur principal. Mission pour laquelle le jeune homme (30 ans) est totalement dévoué. Avec une réussite aussi rapide que fracassante au sein du football français. Le petit frère d’Edward demeure invaincu sur ses onze premières sorties (six victoires, cinq partages et seulement quatre buts concédés). Thomas Foket, l’un de nos trois compatriotes dans l’effectif rémois aux côtés de Maxime Busi et Thibault De Smet, est un témoin privilégié de cette éclosion.