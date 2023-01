Des e-mails frauduleux au nom du SPF Economie envoyés par des escrocs

De nombreux citoyens et entreprises ont reçu des e-mails frauduleux au nom du SPF Economie et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Ce jeudi, le SPF Economie avertit lui-même d’un cas d’escroquerie en ligne dans lequel son nom est mentionné. De nombreux citoyens et entreprises ont reçu des e-mails frauduleux au nom du SPF Economie et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le courriel suspect provient de l’adresse de contact du SPF : info.eco@economie.fgov.be, usurpée par les escrocs. Le logo de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est également usurpé. Le mail demande de cliquer sur un lien afin de solliciter une clé numérique ou de confirmer son identité le plus rapidement possible sous peine de déclarer l’entreprise inactive et de perdre le droit à une inscription BCE.