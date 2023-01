«Slow is better»: la lente maturation du cerveau humain nécessaire à son bon développement

Des chercheurs de la KULeuven et de l’ULB ont découvert l’importance des mitochondries dans le développement des neurones. En plus d’assurer l’énergie aux cellules, elles donnent le tempo à la lente maturation de notre cerveau, assurant aussi son bon développement.

Contrairement au cerveau des autres espèces, il faut de longues années – 20 à 25 ans – pour que le cerveau humain se développe complètement. Une équipe de chercheurs menée par Iwata Ryohei, Pierre Casimir et Pierre Vanderhaeghen (VIB-KULeuven et ULB) vient de mettre au jour que les mitochondries, l’usine d’énergie des cellules, sont responsables de cette lente maturation. Outre qu’elle offre de nouvelles perspectives de compréhension de l’évolution de notre espèce, la découverte publiée ce jeudi dans la revue Science a des implications importantes pour certaines maladies neurologiques ou psychiatriques et pourrait accélérer la recherche fondamentale.