Podcast – Pourquoi la Belgique va perdre l’une de ses bières trappistes

La bière Achel ne sera bientôt plus une bière trappiste. Pour cause, la vente probable de l’Abbaye St Benoît, située dans le village du même nom dans la province du Limbourg. L’acheteur est un entrepreneur, Jan Tormans. S’il souhaite agrandir la brasserie, les moines n’y habiteront plus et ne feront donc plus partie du processus de brassage.

L’Achel ne pourra donc plus bénéficier de l’appellation Trappiste. La bière gardera cependant ce petit goût fruité que vous lui connaissez. Et la Belgique peut toujours compter sur ces cinq autres bières trappistes. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Bodeux journaliste de la cellule wallonne au Soir.