«À propos», le podcast du Soir du 27 janvier: Conner Rousseau sous protection judiciaire, fin d’une bière trappiste belge...

La bière Achel ne sera bientôt plus une bière trappiste. Pour cause, la vente probable de l’Abbaye St Benoît, située dans le village du même nom dans la province du Limbourg.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, placé sous protection policière après avoir reçu des lettres de menace. Le ministre de la justice emmené en lieu sûr après la découverte d’un projet d’enlèvement. Ludivine Dedonder, ministre de la défense, protégée pendant la traque de Jürgen Cönings… Les exemples d’hommes et de femmes politiques placés sous la protection de la police ne manquent pas ces dernières années en Belgique. Comment en est on arrivé là ? Comment déterminer qui a besoin de quelle protection ? Stéphane Vande Velde a enquêté sur le sujet. Il nous explique ce qu’il a appris.

L’acheteur est un entrepreneur, Jan Tormans. S’il souhaite agrandir la brasserie, les moines n’y habiteront plus et ne feront donc plus partie du processus de brassage. L’Achel ne pourra donc plus bénéficier de l’appellation Trappiste. La bière gardera cependant ce petit goût fruité que vous lui connaissez. Et la Belgique peut toujours compter sur ces cinq autres bières trappistes. Pour en parler avec nous, Jean-Luc Bodeux journaliste de la cellule wallonne au Soir.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des « Racines Élémentaires ». Ce samedi, c’est une personnalité politique française qui se raconte. Ancienne ministre de la justice, ancienne candidate à la présidentielle. Christiane Taubira s’est livrée face à Nicolas Crousse et à Joëlle Meskens. Joëlle qui nous rappelle qui est Christiane Taubira et qui nous dit pourquoi il faut lire cet interview.