De plus en plus de politiques sous protection policière

Le baromètre de popularité n’a pas que des vertus pour les femmes et hommes politiques. Conner Rousseau vient d’en faire l’amère expérience en rejoignant la liste de ses collègues mis sous protection policière après avoir reçu des menaces. Ces derniers mois, ils sont six en Flandre (Zuhal Demir, Rousseau, Bart De Wever, Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne et Annelies Verlinden) et deux en Wallonie (Philippe Henry et Ludivine Dedonder) à avoir dû être protégés. Un phénomène certes pas neuf mais qui a, récemment, pris de l’ampleur. Actuellement, en Belgique, 122 personnes reçoivent une sécurité renforcée. Ce sont des politiciens, magistrats, journalistes, policiers ou membres d’association. En 2022, 63 nouveaux dossiers ont été ouverts. Si ces chiffres sont relativement stables sur les trois dernières années, ils font suite à une hausse assez forte après 2015, année marquée par le retour du terrorisme à nos portes. Cependant, la menace terroriste n’est pas seule à expliquer ces protections.