Proche-Orient: l’heure est grave après la mort de neuf personnes en Cisjordanie

Un bilan aussi lourd n’a pas été enregistré depuis 2005 au moins. Face à une telle escalade, le chef de la diplomatie américaine se rendra en Israël et en Cisjordanie occupée dans les jours à venir.

Selon l’armée israélienne, l’opération visait le Djihad islamique dans le camp de réfugiés de Jénine. L’organisation est impliquée dans plusieurs attaques anti-israéliennes. La ville du nord de la Cisjordanie est au cœur des violences qui explosent depuis plusieurs mois, et notamment depuis la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée dans cette même ville.

« Personne n’a tiré du gaz lacrymogène volontairement dans un hôpital (…) mais l’opération se déroulait non loin de l’hôpital et il est possible que du gaz lacrymogène soit entré par une fenêtre ouverte », a affirmé à l’AFP un porte-parole militaire israélien.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en début d’après-midi pour les funérailles des neuf Palestiniens, dont les dépouilles ont été enveloppées dans le drapeau palestinien.