Nos bières trappistes sont-elles en danger, faute de moines?

Le monde des bières trappistes est un peu en ébullition ces derniers temps. Alors que pendant des années, la Belgique trônait seule sur la planète des bières trappistes, en compagnie de l’abbaye hollandaise de Koningshoeven (La Trappe), d’autres communautés cisterciennes se sont mises à brasser et ont décroché ce fameux logo ATP (Authentic Trappist Product). Il est vrai que le produit « bière trappiste » est rassurant, car de qualité, et rapporte bien plus que du miel, des hosties et autres bonbons, même si les investissements sont très lourds à assumer.