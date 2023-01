Budget: nouvelles règles ou pas, on serrera la ceinture

Selon le Bureau du Plan, les nouvelles règles budgétaires proposées par la Commission imposeraient à la Belgique un effort budgétaire considérable aux cours des prochaines années, non moins massif que les règles actuelles.

Début novembre, la Commission européenne dévoilait une proposition de réforme des règles budgétaires, supposée laisser un peu plus de marges de manœuvre aux Etats-membres, notamment les plus endettés, comme la Belgique, la France ou l’Italie.

Les règles actuellement en vigueur, suspendues depuis 2020 et qui doivent être à nouveau d’application en 2024, risquent en effet de leur imposer, dans les années qui viennent, une cure d’austérité sans précédent après le « quoi qu’il en coûte » de 2020 et 2021 – les importantes mesures de soutien socio-économiques face au confinement, qui s’étaient traduites par un accroissement important des déficits et des dettes publiques.

Avec le risque que, malgré l’urgence de lutter contre le dérèglement climatique, les investissements publics, pourtant indispensables, soient, comme souvent par le passé, sacrifiés sur l’autel de la consolidation budgétaire.