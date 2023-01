Eric Bisschop luttait pour un football plus propre

Le procureur fédéral adjoint est décédé mercredi soir. Il se battait pour un football plus propre, notamment à l’occasion de l’enquête du « Footbelgate », et contre la criminalité organisée.

Il était franc, déterminé, toujours ultra-motivé : tels sont des qualificatifs émis, entre autres, par des proches du procureur fédéral adjoint Eric Bisschop, décédé inopinément ce mercredi soir alors qu’il rentrait chez lui. « Il s’est effondré sur le chemin du retour vers la maison et s’est éteint à l’hôpital », a annoncé le parquet fédéral ce jeudi. Il avait rejoint celui-ci en 2003, au moment de sa création ; durant ces vingt années, le magistrat s’y était vu confier de plus en plus de responsabilités, jusqu’à en devenir le numéro deux. « Il a eu un engagement sans faille au service de la justice, une vision et une grande capacité à trouver des solutions innovantes et souvent courageuses », a ajouté le parquet fédéral ainsi endeuillé. D’après Het Laatste Nieuws, le magistrat était occupé à remplir un constat d’accident après un accrochage lorsqu’il a été victime d’un malaise, probablement une crise cardiaque.