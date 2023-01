Plusieurs départs à Anderlecht: Verbeke est parti, Hoedt et Duranville vont l’imiter

« Les deux parties ont fait preuve de bon sens dans les négociations et tout le monde est satisfait », dit-on en coulisses. Arrivé au parc Astrid au printemps 2020, Verbeke avait dû arrêter de travailler en octobre dernier pour raisons médicales. Désormais rétabli, il n’y avait toutefois plus de place pour lui au Sporting alors que Wouter Vandenhaute avait nommé Jesper Fredberg comme patron sportif en novembre, Kenneth Bornauw assurant pour sa part toute la partie opérationnelle en tant que CEO Non Sports. Si le départ de Verbeke est désormais officiel, celui de Julien Duranville (16 ans) pourrait l’être dès ce vendredi. La pépite de Neerpede a passé ses tests médicaux jeudi à Dortmund où un contrat de 4,5 ans l’attend. Duranville, qui n’avait pas voulu prolonger son bail au parc Astrid au-delà de juin 2024, devrait rapporter au moins 12,5 millions aux Mauves – bonus compris –, sans oublier l’important pourcentage à la revente – on parle de 15 % – prévu lors des négociations.

Wesley Hoedt (28 ans) pourrait lui aussi soigner les finances anderlechtoises en s’en allant dans les prochains heures vers Watford (3e en D2 anglaise) sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le départ du défenseur néerlandais, dont les émoluments – 1,5 million par an – seraient pris en charge par l’équipe coachée par Slaven Bilic, soulagerait considérablement la masse salariale du RSCA. Hoedt avait été placé sur une voie de garage depuis son altercation avec Robin Veldman lors du déplacement à Silkeborg.