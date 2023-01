France: polémique autour du prix des péages sur les autoroutes

« On n’a rien enterré du tout », s’agace un conseiller du ministère, « sinon on n’aurait pas commandé le rapport ! » Bercy rappelle que l’Inspection des finances avait été sollicitée par Bruno Le Maire, dans le cadre d’un contentieux avec les SCA, à la suite du vote dans le projet de loi de finances de 2020 d’une augmentation de la taxe d’aménagement du territoire (TAT). Quant aux pistes évoquées, « le rapport dit lui-même que les deux premières sont inenvisageables légalement ». Sauf que la troisième ne semble pas être étudiée pour autant.

Les experts évoquent trois hypothèses pour revenir aux objectifs fixés à l’origine du contrat : soit une fin anticipée des concessions, qui doivent s’éteindre entre 2031 et 2036 ; soit une baisse de 60 % des tarifs ; soit le prélèvement par l’Etat de plus de 63 % de l’excédent brut d’exploitation dégagé par les deux plus gros groupes jusqu’à la fin des concessions. Trois pistes enterrées par le ministère de l’Economie ?

Dans le document de 65 pages révélé mercredi par Le Canard enchaîné, les inspecteurs pointent une « rentabilité très supérieure à l’attendu » pour deux concessionnaires, ASF-Escota (groupe Vinci) et APRR-Area (Eiffage), qui représentent à eux seuls deux tiers du réseau français. La rentabilité atteindrait près de 12 %, alors que la cible définie en 2006 lors de la privatisation par l’Etat et les SCA ne s’élevait qu’à 7,67 %. De quoi faire le bonheur des actionnaires, moins celui des conducteurs, qui devront absorber dès février une augmentation de 4,75 % des tarifs des péages.

C’est le genre de rapport qui va faire hurler les automobilistes et donner du grain à moudre aux partisans d’une renationalisation : en 2021, l’Inspection des finances et le service d’inspection du ministère de l’Ecologie ont rendu au ministre de l’Economie un rapport confidentiel sur « le modèle économique des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) ».

« Le péché originel, ce sont les contrats »

« Le péché originel, ce sont les contrats », grince le sénateur centriste Vincent Delahaye. Rapporteur d’une commission d’enquête en 2020 sur les SCA, il dénonce les conditions de la privatisation en 2006 et de la renégociation en 2015 « très favorable aux sociétés d’autoroutes » menée par Ségolène Royal et Emmanuel Macron, respectivement ministre de l’Ecologie et de l’Economie à l’époque. Vincent Delahaye plaide pour l’organisation d’une table ronde où seraient discutés les équilibres financiers. Le ministre des Transports, Clément Beaune, s’y serait engagé. Le sénateur propose également que les contrats ne soient plus prorogés. L’ART, dans son rapport, en appelle à réduire la durée des contrats, et, « dans l’hypothèse où des contrats courts ne pourraient être envisagés, recommande d’encadrer plus strictement leur renégociation ».