Etats-Unis: le prix des œufs explose et atteint les 18 dollars la douzaine

Selon le Bureau américain des statistiques du travail, dont les données sont relayées par le site Quartz, au mois de décembre dernier, le prix des œufs a augmenté de 60 % en un an.

Aujourd’hui, aux Etats-Unis, le prix d’une douzaine d’œufs dépasse les 4 dollars (4,25 dollars, soit 3,9 euros). Et ce, alors qu’il s’élevait à 1,79 dollar l’an dernier. En comparaison, explique Quartz, l’inflation des denrées alimentaires a augmenté de « seulement » 10,4 % au cours de la même période.

Causes

Comment expliquer cette hausse vertigineuse des prix ? Par l’épidémie de grippe aviaire, premier facteur, qui a touché plus de 57 millions d’oiseaux et volailles depuis le début de l’année 2022, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Une grippe qui s’est répandue dans tout le pays.