Agir pour «désenrager» nos sociétés

Le nombre de personnalités protégées en Belgique a crû au cours de ces dernières années, avec une « spectacularisation » lorsque ce sont des ministres ou des présidents de parti qui sont placés sous protection ou dans des « safe houses ». Les hommes et femmes politiques ne sont pourtant pas les seuls touchés par un phénomène qui vise aussi des magistrats, des avocats et des journalistes. Notre pays n’est d’ailleurs pas le seul en Europe à connaître cette recrudescence et ces menaces ne sont pas « neuves », souvent associées à des périodes de l’histoire marquées par le développement de groupes extrémistes. Mais aujourd’hui, cela semble exacerbé, et dans certains cas, banalisé.