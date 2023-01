Standard: Noë Dussenne prêt à reprendre sa place dans l’équipe

Contre l’AS Eupen ce vendredi soir à Sclessin, au CS Bruges le 4 février et contre Courtrai le 12 : en seize jours de temps, le Standard aura l’occasion de conforter sa place dans le top 8, synonyme de participation aux Europe Playoffs, seul objectif réaliste, comme le lourd revers subi à l’Antwerp l’a démontré par l’absurde, pour une équipe liégeoise dans le dur depuis plusieurs semaines. Et pour Ronny Deila aussi qui, confronté à des choix discutables dimanche dernier au Bosuil, devra à nouveau prendre des décisions importantes, sachant que les solutions de rechange ne sont pas nombreuses, et même de moins en moins nombreuses, au sein d’un effectif miné par les blessures (Ngoy, Dewaele, Laursen et Emond, même si celui-ci a signé mercredi son retour à l’entraînement collectif), les départs (Dragus, Boljevic et Amallah en attendant Raskin, même si les trois derniers joueurs cités ne faisaient plus partie des sélections hebdomadaires) et les suspensions (Cimirot ce vendredi, alors que Dönnum et Dussenne en sont à quatre avertissements et donc à une carte d’un match de suspension).