Manifestation des pompiers, embarras de circulation... retour progressif à la normale à Bruxelles

L’heure de pointe matinale était compliquée à Bruxelles vendredi matin. Un problème de ventilation, qui s’est déclaré peu avant 8h dans le tunnel Loi, a entraîné la fermeture temporaire au trafic des tunnels Loi, Cinquantenaire, Tervueren et Belliard. Des embarras de circulation étaient déjà annoncés en raison d’une manifestation des pompiers prévue dans la capitale ce vendredi matin.

« Un problème de ventilation a été constaté dans le tunnel Loi », a indiqué à Belga une porte-parole de Bruxelles-Mobilité, Inge Paemen. « L’incident a entraîné la fermeture des tunnels Loi et Cinquantenaire et la police a également ordonné la fermeture du tunnel Tervueren pour éviter un effet entonnoir et une congestion de la circulation dans le secteur », a-t-elle détaillé. Dans la foulée, le tunnel Belliard avait également été fermé.

Peu avant 9h, le problème était résolu et les tunnels ont été rouverts au trafic, a indiqué sur Twitter Bruxelles Mobilité.

De son côté, la police de Bruxelles-Capitale Ixelles a averti que des embarras de circulation étaient à prévoir entre 9h et 12h en raison d’une manifestation des zones de secours. « Nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants : le carrefour Arts-Loi et le Boulevard du Régent », a-t-elle préconisé sur le réseau social Twitter.

La rue de la Loi a été fermée vers 08h30 à partir de l’avenue des Arts tandis que les stations de métro Parc et Arts-loi ont été rendues inaccessibles sur ordre de police. Par la suite, la police a fermé à nouveau les tunnels Madou et Arts-Loi dans les deux sens ainsi que les tunnels du Cinquantenaire et Loi en direction du centre avant de les rouvrir vers 11h.

Les revendications des pompiers

Les agents des zones de secours et les hommes du feu descendent dans la rue vendredi matin afin de dénoncer un manque général de financement et leurs difficiles conditions de travail, alors que pompiers, ambulanciers et urgentistes se disent de plus en plus souvent victimes d’agressions verbales et physiques.

« Selon plusieurs études, un pompier professionnel perd sept ans d’espérance de vie à cause des difficultés du métier », illustre Pierre, pompier depuis 23 ans. « Je suis prêt à travailler jusqu’au bout, je me prépare physiquement pour ça parce que mon métier est ma passion, mais il faut rester réaliste. Ce n’est pas faisable. »

Leurs revendications sont portées depuis des années mais ne sont pas entendues, déplorent les pompiers.

Une délégation de manifestants doit rencontrer le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort à 11h et la ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden l’après-midi, à 15h.