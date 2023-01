Peter Sagan va mettre un terme à sa carrière sur route à la fin de la saison 2023 (vidéo)

L’année 2023 sera la dernière de Peter Sagan sur le circuit World Tour. Le cycliste slovaque a annoncé, à l’occasion de son 33e anniversaire, qu’il allait mettre un terme à sa carrière en fin de saison. Le triple champion du monde insiste que « ce n’est pas encore un adieu » puisqu’il a tout de même un objectif dans le futur : se qualifier pour les Jeux olympiques 2024 en VTT. Pour se faire, lui qui est encore lié à l’équipe TotalÉnergies jusqu’en 2024, Sagan participera à des courses mineures.

C’est en réalité un retour à ses premiers amours pour Sagan. Champion d’Europe et du monde juniors en 2008, il avait déjà tenté l’aventure olympique en 2016 à Rio sur VTT, terminant 35e. « Je crois que ça peut être une belle aventure », a ajouté le Slovaque. « Je ne veux pas partir du cyclisme comme ça, je veux faire une autre aventure un peu différente. Nous allons de l’avant avec nos projets et on va encore s’amuser. »

Mais la principale raison derrière cette retraite est son fils Marlon, qu’il voit très peu. « Il m’arrive souvent de m’absenter pendant des mois, puis de rentrer chez moi pour quelques jours et de repartir pendant des mois », confie Sagan. « Je ne peux jamais vraiment être avec lui et il est important pour moi de passer autant de temps que possible avec lui. Je veux voir la vie sous un angle différent, et pas seulement en tant que cycliste. »