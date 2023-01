Embarras de circulation à Bruxelles: ce que l’on sait

L’heure de pointe matinale était compliquée à Bruxelles vendredi matin. Un problème de ventilation, qui s’est déclaré peu avant 8h dans le tunnel Loi, a entraîné la fermeture temporaire au trafic des tunnels Loi, Cinquantenaire, Tervueren et Belliard. Des embarras de circulation étaient déjà annoncés en raison d’une manifestation des pompiers prévue dans la capitale.

« Un problème de ventilation a été constaté dans le tunnel Loi », a indiqué à Belga une porte-parole de Bruxelles-Mobilité, Inge Paemen. « L’incident a entraîné la fermeture des tunnels Loi et Cinquantenaire et la police a également ordonné la fermeture du tunnel Tervueren pour éviter un effet entonnoir et une congestion de la circulation dans le secteur », a-t-elle détaillé. Dans la foulée, le tunnel Belliard avait également été fermé.

Peu avant 9h, le problème était résolu et les tunnels ont été rouverts au trafic, a indiqué sur Twitter Bruxelles Mobilité.

De son côté, la police de Bruxelles-Capitale Ixelles a averti que des embarras de circulation étaient à prévoir entre 09h00 et 12h00 en raison d’une manifestation des zones de secours. « Nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants : le carrefour Arts-Loi et le Boulevard du Régent », a-t-elle préconisé sur le réseau social Twitter.

La rue de la Loi a été fermée vers 08h30 à partir de l’avenue des Arts tandis que les stations de métro Parc et Arts-loi ont été rendues inaccessibles sur ordre de police. Par la suite, la police a fermé à nouveau les tunnels Madou et Arts-Loi dans les deux sens ainsi que les tunnels du Cinquantenaire et Loi en direction du centre avant de les rouvrir vers 11h.