SNCB: ce qui change pour les Belges ce 1er février

La SNCB adaptera ses tarifs le 1er février, avec une augmentation de 8,73 % en moyenne, afin, explique la société ferroviaire, de couvrir une partie limitée de l’augmentation des coûts d’exploitation, induits par l’inflation et les prix de l’énergie.

Un « billet senior » pour les plus de 65 ans coûtera ainsi 7,80 euros (+0,60 euro) à partir de février et un « billet jeune » jusqu’à 26 ans coûtera 7,10 euros (+0,50 euro). Un billet normal de dix trajets (« Standard Multi ») deviendra plus cher de 9 euros et reviendra à 93 euros en version numérique ou 96 euros en version papier.

Les tarifs des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires, dont l’évolution est en partie basée sur l’évolution de l’indice santé, seront, eux, ajustés de 9,73 %.