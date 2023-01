Zinedine Zidane serait intéressé par trois clubs pour reprendre le poste d’entraîneur

Zinedine Zidane est sans banc depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2018 après un nouveau sacre en Ligue des champions. Depuis, il est cité de temps en temps lorsqu’une place d’entraîneur se libère dans un grand club européen. Dernièrement, il était plutôt annoncé comme futur sélectionneur de l’équipe de France. Sauf que Didier Deschamps a rempilé jusqu’en 2026 après la finale de Coupe du monde perdue au Qatar. Dès lors, quel avenir pour Zidane ?

Selon The Athletic, l’ancien attaquant des Bleus ne serait intéressé que par trois clubs, en plus de l’équipe de France bien évidemment. Le Real Madrid dans un premier temps, où il a remporté de nombreux succès lors de ses deux passages en tant que coach. Ensuite, il y a la Juventus où il a évolué comme jouer entre 1996 et 2001. Vu la situation actuelle du club turinois, sanctionné d’un retrait de 15 points cette saison pour fraude, le défi serait particulièrement relevé pour Zidane. Enfin, la dernière piste qui pourrait le titiller selon le média britannique est l’Olympique de Marseille. Bien qu’il n’ait jamais joué à l’OM, la possibilité d’entraîner le club de sa ville natale l’intéresserait.